سفارة فرنسا لدى ليبيا تتدين اشتباكات طرابلس وتحث الجميع على احترام اتفاق وقف اطلاق النار.

باريس 28 أغسطس 2022م (وال) – عبرت فرنسا عن ادانتها الشديدة للاشتباكات المسلحة التي وقعت مؤخرا في العاصمة طرابلس والتي تسببت في سقوط عددا من القتلى والجرحى لا سيما البنى التحتية.

وحثت فرنسا عبر سفارتها في طرابلس جميع الأطراف في ليبيا على الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في الـ23 من شهر أكتوبر 2020.

وذكُرت جميع الأطراف بالتزاماتها فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، داعية جميع الأطراف الليبية على التصرف بشكل بناء والانخراط في حوار لتخفيف التوترات والحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.

وأبدت فرنسا التزامها بتعزيز حل سياسي قابل للتطبيق للنزاع الليبي ـ مطالبة باجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة وذات مصداقية .

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