الدبيبة يصدر قرار باعتبار ( 17 ) شخصًا توفوا في اشتباكات طرابلس شهداء الواجب .

طرابلس 28 أغسطس 2022 م ( وال) – اصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة” قرار يقضى باعتبار ( 17 ) شخصًا ممن توفوا جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين شهداء الواجب وكل من يتوفى من الجرحى نتيجة هذه الأحداث بعد صدور هذا القرار .

المادة ونصت الأولى من القرار رقم (387 ) على أنه في مقام تطبيق القانون رقم (12) لسنة 1991 بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، يعد شهيد واجب كل من فقد حياته في الأحداث العسكرية للدفاع عن العاصمة والشرعية في يوم السبت الموافق 27 أغسطس 2022، وذلك وفقًا للكشف المرفق، وكذلك كل من يتوفى من الجرحى نتيجة هذه الأحداث بعد صدور هذا القرار .

وحددت المادة الثانية من القرار أن يكون ثبوت الوفاة من خلال ما يتقدم به مركز طب الميدان والدعم من إفادات رسمية ، فيما بينت المادة الثالثة بان القرار سيعرض على اجتماع مجلس الوزراء القادم للاعتماد، ويعمل به من تاريخ صدوره .

(وال)