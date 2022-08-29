‏ وزير الداخلية المكلف يتفقد الاحياء السكنية المتضررة بطرابلس المركز.

طرابلس 29 أغسطس 2022م ( وال ) – قام وزير الداخلية المكلف ” “بدر الدين التومي ” يوم أمس بجولة باحياء مدينة طرابلس تفقد خلالها الاضرار التي لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم من منازل ومحال تجارية

وشملت الجولة التفقدية المقار الأمنية والمؤسسات الخدمية المتضررة ومركز شرطة المدينة للوقوف على الأضرار التي لحقت به، جراء الاشتباكات الأخيرة .

واستمع وزير الداخلية خلال هذه الجولة التي رافقه فيها وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات ’’ مصطفى أحمد سالم ’’ ووكيل الوزارة لشؤون التنمية المحلية “محمد صالح الدرسي” وعميد بلدية طرابلس المركز “إبراهيم الخليفي” إلى ملاحظات المواطنين الذين تضررت منازلهم واحترقت سياراتهم .

كما شملت الجولة الأحياء الواقعة بشارع الجمهورية بالقرب من مسجد “الشيخة راضية”

والتقى الوزير ” التومي ” عدد من المواطنين المتضررين. مؤكدا لهم حرص الحكومة على حصر الاضرار وتعويضهم

وقدم وزير الداخلية والوكلاء خلال هذه الزيارة بأحر التعازي لاهالي الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الاحداث ..