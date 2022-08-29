ليبيا نيوز

المجلس الرئاسي ينظم بطرابلس حلقة نقاش حول مشروع قانون المصالحة الوطنية ، .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 29 أغسطس 2022 ( وال ) –  نظم المجلس الرئاسي  اليوم الاثنين حلقة نقاش بطرابلس حول مشروع قانون المصالحة الوطنية – اصلاح ذات البين ” بحضور النائب بالمجلس الرئاسي ” عبد الله اللافي، ومشاركة رئيس المحكمة العليا ” محمد  الحافي ” ووزيرة العدل  ” حليمة البوسيفي ” ورئيس مجلس التخطيط الوطني ، وعدد من  الخبراء والاكاديميين المختصين في القانون .

 وناقش المشاركون  في الحلقة مشروع قانون المصالحة الوطنية – اصلاح ذات البين  وإصلاح ذات البين  باتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها رتق النسيج الاجتماعي وتعزيز السلم الأهلي وتحقيق الوحدة الوطنية وإعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة .

وحسب المكتب الإعلامي للرئاسي فان مشروع قانون اصلاح البين يهدف  الى تحقيق مصالحة وطنية شاملة ومستدامة ، في بناء دولة الحق والقانون والسلام ، من خلال اليات عدالة انتقالية رسمية ومجتمعية ، تراعي قيم المجتمع الليبي وتقاليده والمعايير المتعارف عليها ومنها كشف الحقيقة والمحاسبة الجنائية وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي ومحورية دور الضحايا كذلك اعلاء قيم التسامح ونبذ العنف و مراعاة الصالح العام والمواطنة المتساوية والمشاركة المجتمعية والبناء على الجهود السابقة 

وقال النائب بالمجلس الرئاسي ” عبد الله اللافي ” إن تنظيم هذه الحلقة يأتي حرصا من المجلس الرئاسي على تحقيق المصالحة الوطنية  ،موضحا أن  هذا المشروع  هو من اهم المشاريع لمرحلة المصالحة الوطنية .

وأشار اللافي ” إلى  الظروف التي  تزداد صعوبة يوما بعد يوما تسبب فيها استمرار الخلاف بين الأطراف السياسية على مبادئ رئيسية ، لقيادة البلاد ، و ادارتها واعجزت كافة مبادرات الحل لإنهاء حالة الصراع والانقسام ، نلتقي لنناقش مشروعا  ننتظر منه أن يكون اداة فاعلة لهذه الازمة وتحقيق المصالحة الوطنية .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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