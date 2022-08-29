المجلس الرئاسي ينظم بطرابلس حلقة نقاش حول مشروع قانون المصالحة الوطنية ، .

طرابلس 29 أغسطس 2022 ( وال ) – نظم المجلس الرئاسي اليوم الاثنين حلقة نقاش بطرابلس حول مشروع قانون المصالحة الوطنية – اصلاح ذات البين ” بحضور النائب بالمجلس الرئاسي ” عبد الله اللافي، ومشاركة رئيس المحكمة العليا ” محمد الحافي ” ووزيرة العدل ” حليمة البوسيفي ” ورئيس مجلس التخطيط الوطني ، وعدد من الخبراء والاكاديميين المختصين في القانون .

وناقش المشاركون في الحلقة مشروع قانون المصالحة الوطنية – اصلاح ذات البين وإصلاح ذات البين باتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها رتق النسيج الاجتماعي وتعزيز السلم الأهلي وتحقيق الوحدة الوطنية وإعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة .

وحسب المكتب الإعلامي للرئاسي فان مشروع قانون اصلاح البين يهدف الى تحقيق مصالحة وطنية شاملة ومستدامة ، في بناء دولة الحق والقانون والسلام ، من خلال اليات عدالة انتقالية رسمية ومجتمعية ، تراعي قيم المجتمع الليبي وتقاليده والمعايير المتعارف عليها ومنها كشف الحقيقة والمحاسبة الجنائية وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي ومحورية دور الضحايا كذلك اعلاء قيم التسامح ونبذ العنف و مراعاة الصالح العام والمواطنة المتساوية والمشاركة المجتمعية والبناء على الجهود السابقة

وقال النائب بالمجلس الرئاسي ” عبد الله اللافي ” إن تنظيم هذه الحلقة يأتي حرصا من المجلس الرئاسي على تحقيق المصالحة الوطنية ،موضحا أن هذا المشروع هو من اهم المشاريع لمرحلة المصالحة الوطنية .

وأشار اللافي ” إلى الظروف التي تزداد صعوبة يوما بعد يوما تسبب فيها استمرار الخلاف بين الأطراف السياسية على مبادئ رئيسية ، لقيادة البلاد ، و ادارتها واعجزت كافة مبادرات الحل لإنهاء حالة الصراع والانقسام ، نلتقي لنناقش مشروعا ننتظر منه أن يكون اداة فاعلة لهذه الازمة وتحقيق المصالحة الوطنية .

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