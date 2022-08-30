وزير الصحة المكلّف يبحث مع سفير بنغلادش لدى ليبيا تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في الجانب الصحي.

طرابلس 29 أغسطس 2022 (وال) – بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية – وزير الصحة المكلّف رمضان أبوجناح، مع سفير دولة بنغلادش لدى ليبيا شميم الزمان، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في الجانب الصحي.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع عددًا من الملفات الهامة، أبرزها الاستفادة من خبرات العناصر الطبية والطبية المساعدة البنغلاديشية في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية الواقعة بمناطق ومدن الجنوب، إضافة الى تبادل الخبرات بين المراكز الطبية في البلدين.

وأعرب وزير الصحة عن ترحيبه بهذا التعاون، مشيدًا بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين والتعاون المستمر والدائم في شتى المجالات بما فيه التعاون في المجال الصحي.

من جانبه أبدى السفير استعداد بلاده التعاون في مجال الصناعات الدوائية، عن طريق الشركات الدولية المصنعة التي تتخذ من بنغلادش مقرًا رئيسيًا لها بسبب رخص العمالة.

وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من وزارة الصحة، لزيارة المصانع المختصة بالصناعات الدوائية في دولة بنغلادش، وعقد اجتماعات مع مسؤولي الصحة لبحث التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين .

.(وال)..