المستشار الألماني يدعو لبناء نظام دفاع جوي مشترك في أوروبا .

براغ 29 أغسطس 2022 ( وال )- أعلن المستشار الألماني ” أولاف شولتس ” عزمه إنشاء نظام دفاع جوي جديد مع جيران أوروبيين .

وقال ” شولتس ” اليوم الاثنين ، في خطاب ألقاه في جامعة كارلوفا في العاصمة التشيكية براغ إن إنشاء نظام مشترك “سيكون مكسبا أمنيا لأوروبا بأكملها” وأن مثل هذا النظام سيكون أرخص وأكثر كفاءة من الحلول الوطنية.

وأضاف إنه في السنوات المقبلة، تعتزم ألمانيا زيادة الاستثمار بشكل كبير في تعزيز نظام الدفاع الجوي الخاص بها وتنظيمه بطريقة يمكن لجيرانها الأوروبيين المشاركة فيه أيضا، وخص بالذكر هولندا وبولندا ودول البلطيق وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والدول الاسكندنافية.

وأكد ” شولتس ” أنه يجب على أوروبا أن “تعوض ما فاتها” في قضايا الحماية من التهديدات من الجو والفضاء.

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