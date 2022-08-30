ليبيا نيوز

رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب يعطى الإذن بصرف التفويضات المالية المخصصة لتلبية احتياجات البلديات .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

بنغازي 30 أغسطس 2022 م ( وال) – أعطى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب ” فتحى باشاغا ” الإذن بصرف التفويضات المالية المخصصة لتلبية احتياجات البلديات وحل المختنقات التي تعانيها ومعالجة المشاكل التي تواجهها وتقديم الخدمات اللازمة والضرورية لرفع معاناة المواطن وإيصال الخدمات للمواطنين بكل سهولة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة ” باشاغا” أمس الاثنين بمدينة بنغازي .

وحسب الصفحة الرسمية للحكومة على شبكة التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” فان هذه الميزانية الممنوحة فستوفر احتياجات الوزارات ولجان الازمة المشكلة لتقديم الخدمات اللازمة للبلديات في كافة ربوع ليبيا .

(وال)

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وكالة الأنباء الليبية

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