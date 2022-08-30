ليبيا نيوز

المحرر الرياضي بـ (وال) : بتعادل مخيب للآمال يودع منتخبنا بطولة كأس العرب للناشئين . .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الجزائر 30 أغسطس 2022 م ( وال) – ودع المنتخب الوطني للناشئين تحت ( 17 ) عاما مساء أمس الاثنين منافسات كاس العرب المقامة حاليا بمدينة وهران الجزائرية بعد تعادل مخيب للآمال مع المنتخب اليمني على ملعب مستغانم بنتيجة هدف وحيد لكل فريق .

وسجل هدف المنتخب اليمني اللاعب ” انور الطريقي ” ، فيما سجل هف التعادل للمنتخب الوطني اللاعب ” عبد المؤمن المبروك ” .

 وأوضح المحرر الرياضي بـ (وال) أنه بهذه النتيجة تتساوى المنتخبات الثلاث (ليبيا – اليمن – تونس ) برصيد خمس نقاط لكا منهم ، ولكن ستكون الأفضلية للمنتخب اليمني بفارق الأهداف ، وحل ثانيا المنتخب التونسي متفوقا على المنتخب الليبي بقانون اللعب النظيف .

(وال)

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وكالة الأنباء الليبية

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