(وال) : اختتام الدورة التدريبية في مجال صحافة الهاتف المحمول للمكاتب الإعلامية بالمؤسسات العامة داخل نطاق بلدية ساحل الجبل الأخضر .

قصر حمد 30 أغسطس 2022 م ( وال) – اختتمت ببلدية ساحل الجبل الأخضر مساء أمس الاثنين اعمال البرنامج التدريبي لموظفي المكاتب الإعلامية بالمؤسسات العامة ومكاتب الاعلام بمؤسسات المجتمع المدني، ( صحافة الهاتف المحمول ) .

ويهدف هذا البرنامج التدريبي الذي نظمته مؤسسة (معا نحو الحقيقة ) بالتعاون مع الشراكة المجتمعية ساحل الجبل الأخضر للرفع من كفاءة الإعلاميين بالقطاع العام والمؤسسات الاهلية .

وقال مدرب الدورة ” اشرف الفاخري ” لوكالة الانباء الليبية إن الدورة التي شهدت تفاعلاً كبيراً من المشاركين لما تضمنته من مواضيع تلامس احتياجاتهم، ركزت خلال ( 12 ) ساعة تدريبية على طرح وتناول المواضيع بأسلوب التعلم من خلال الممارسة، حيث تم انتهاج أسلوب التمارين والألعاب التدريبية باتجاه منظومة تدريبة محددة مسبقاً .

وتضمن برنامج الدورة – حسب منظميها – تدريبات نظرية وعملية حول صحافة الهاتف المحمول وتقنياتها وأسس تحرير الخبر، والمحاكاة الإعلامية لصحافة الموبايل وأنواعها ، والتعرف على اللقطات الأساسية الخمسة في عالم صحافة الهاتف المحمول .

يشار إلى أن مؤسسة (معاً نحو الحقيقة ) هي مؤسسة أهلية تعمل في مجالات تطوير المهارات التدريبية وتنمية الموارد البشرية وتغيير الافراد , وتُعني في مجالات تطوير الكفاءات البشرية في القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

(وال)