الليبية للإغاثة والشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية يبحثان توحيد جهودهما في العمل الانساني .

بنغازي 30 أغسطس 2022 م ( وال) – التقـــي رئيس لجنة إدارة الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية “سعد موسي العـبار ” أمس الاثنين برئيس ديــوان وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ” فـتحي اهـويدي ” لمناقشة تنسيق الجهود من أجل تطوير الخدمات في المجال الإنساني ومساعده الفـئات المستهدفة من الطرفين خصوصا النازحين .

كما تم خلال هذا اللقاء الاتفاق علي توحيد العمل والجهود المشتركة في الظروف الطارئة ، وكذلك الاستعداد لفصل الشتاء الذي تحدث فيه أحيانا بعض الحوادث مثل في الفيضانــات والسيــــول الناتجة عن كـثافـه واستمرار الإمطار .

يشار إلى ان الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية التي تأسست عام 2006 اوكل لها المجتمع وفق التشريعات الصادرة بالخصوص تقديم يد العــون والمساعدة للسلطات في حــــــالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والغير طبيعية .

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