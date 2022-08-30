السني يبحث مع المجموعة الافريقية داخل داخل مجلس الامن آخر تطورات الوضع في ليبيا ،وتوحيد المواقف والتنسيق المشترك على تعيين مبعوث أممي بدعم من المجموعة في اقرب وقت .

نيويورك 30 أغسطس 2022م ( وال ) – التقى مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة ” طاهر السني” أمس الأربعاء مع نظرائه من كينيا مارتن كيماني، والغابون ميشل بيانغ، وغانا هارولد اغيمان، وبحضور مندوب الموزمبيق بدرو افونسو، الذي ستنضم بلاده للمجلس في 2023 ، وتناول اللقاء آخر تطورات الوضع في ليبيا وتحديات المسار السياسي.

وقال ” السني ” في تغريدة نشرها عبر حسابه بتوتير ” إن اللقاء يأتي في إطار متابعة للأحداث الأخيرة بالعاصمة طرابلس ، والتشاور والتنسيق مع المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن A3 قبل الجلسة المرتقبة للمجلس عن ليبيا اليوم الثلاثاء.

و أضاف مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن اللقاء تم خلاله التأكيد على دعم ليبيا الدائم لجهود المجموعة الأفريقية وأهمية توحيد المواقف والتنسيق المشترك داخل المجلس، والحرص على تعيين مبعوث أممي بدعم المجموعة في أقرب وقت ممكن.

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