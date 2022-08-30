أعضاء من مجلس النواب يُشاركون في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الأفريقي

ميدراند 30 أغسطس 2022 (وال)- شارك أعضاء مجلس النواب الأعضاء الدائمين بالبرلمان الأفريقي والممثلين لليبيا، في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الأفريقي المنعقدة في مدينة ميدراند بجنوب أفريقيا.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، بأن هذه الاجتماعات هي تحضيرية لإنعقاد الدورة البرلمانية المقبلة للبرلمان الأفريقي.

والتقى أعضاء مجلس النواب على هامش اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الأفريقي رفقة سفير ليبيا بجنوب أفريقيا عبد القادر النظيف، سفراء كل من الإمارات الجزائر والسودان لتبادل وجهات النظر في الشأن الإقليمي.

الجدير بالذكر أن اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الأفريقي كانت قد انطلقت في 22 أغسطس وتستمر حتى 2 من سبتمبر. (وال)

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