وِزَارَةُ التَّعْلِيم تتابع تنفيذ مشروع التعليم الاستدراكي

طرابلس 30 اغسطس 2022 م ( وال ) – تابعت وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية، رئيس مشروع التعليم الاستدراكي “مسعودة الأسود” دروس التعليم الاستدراكي بمركز شهداء عين زارة، بمُراقبة التربية والتعليم عين زارة ضمن جهود الوزارة لاعادة تدريس وتعزيز المهارات الأساسية للطلبة .

و تنفذ وزارة التعليم مشروع التعليم الاستدراكي بالتّعاون مع مُنظّمة الأمم المُتّحدة للطفولة “اليونيسف”، من خلال وضع آلية تنفيذ المشروع في عدد من مُراقبات التعليم ، فضلاً عن تحديد مرتكزات إنجاح المشروع والاستفادة من التجارب السابقة، والمشروع يتناول إقامة دروس في مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات وذلك للحصول على المهارات الأساسية في القراءة، والكتابة، والحساب”.

وتشمل خطة الوزارة لتنفيذ هذا المشروع فتح دورات مجانية للتلاميذ في المُراقبات المُستهدفة، وذلك في شكل برنامج تعليمي سيتم تعميمه في المُستقبل على كل المُراقبات.

ويهدف برنامج التعليم الاستدراكي إلى منح فرصة تعويضية للطلاب في الصفوف الدراسية من الثاني من التعليم الأساسي إلى السادس من التعليم الأساسي، وذلك للالتحاق بمراحلهم الدراسية التي تتناسب مع فئاتهم العمرية.