ليبيا نيوز

مستشفى العيون طرابلس يستلم الدفعة الثالثة من القرنيات البالغ عددها (30 قرنية) ضمن خطة توطين العلاج بالداخل.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 30 اغسطس 2022 م ( وال ) –  أعلن  مستشفى العيون طرابلس  عن استلام  الدفعة الثالثة من القرنيات البالغ عددها (30 قرنية) ضمن خطة توطين العلاج بالداخل .

كما  وصل إلى مستشفى العيون طرابلس البروفسور ” طارق قطامش ” استشاري جراحات القرنية و تصحيح البصر و جارى العمل على قدم و ساق من فريق وحدة القرنية و العاملين بالمستشفى لاجراء عمليات اخرى جديدة .

حيث سيتم اجراء  ( 17 ) عملية جراحية للمرضى من مدن الجنوب الليبي  و أجراء 13 عملية للمرضى من المنطقة الغربية و الجبل الغربى   و بهذا يكون عدد العمليات في مدة اقل من شهرين أكثر من 80 حالة زراعة قرنية في مختلف مدن ليبيا .

وتأتي هذه العمليات ضمن برنامج زراعة القرنية في كل المدن عن طريق توطين العلاج بالداخل لأمراض العيون و هيئة زراعة القرنية تحت رعاية وزارة الصحة .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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