مستشفى العيون طرابلس يستلم الدفعة الثالثة من القرنيات البالغ عددها (30 قرنية) ضمن خطة توطين العلاج بالداخل.

طرابلس 30 اغسطس 2022 م ( وال ) – أعلن مستشفى العيون طرابلس عن استلام الدفعة الثالثة من القرنيات البالغ عددها (30 قرنية) ضمن خطة توطين العلاج بالداخل .

كما وصل إلى مستشفى العيون طرابلس البروفسور ” طارق قطامش ” استشاري جراحات القرنية و تصحيح البصر و جارى العمل على قدم و ساق من فريق وحدة القرنية و العاملين بالمستشفى لاجراء عمليات اخرى جديدة .

حيث سيتم اجراء ( 17 ) عملية جراحية للمرضى من مدن الجنوب الليبي و أجراء 13 عملية للمرضى من المنطقة الغربية و الجبل الغربى و بهذا يكون عدد العمليات في مدة اقل من شهرين أكثر من 80 حالة زراعة قرنية في مختلف مدن ليبيا .

وتأتي هذه العمليات ضمن برنامج زراعة القرنية في كل المدن عن طريق توطين العلاج بالداخل لأمراض العيون و هيئة زراعة القرنية تحت رعاية وزارة الصحة .