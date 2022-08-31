ليبيا نيوز

الدكتور ( على الزرداب ) استشاري جراحة امراض واورام الثدي يجري كشوفات بالعيادة المجمعة القره بوللي .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 القره بوللي 30 أغسطس 2022 ( وال )-  قامت مؤسسة ( نلتقي لنرتقي .. وتعاون الخبرات ) وفي سياق مساهمتها في نشر الوعي الصحي واهتمامها بصحة المجتمع بدعوة د. ” على سالم عبدالله الزرداب ” استشاري جراحة امراض واورام الثدي بمستشفي الأمير دينا ببريطانيا إلى العيادة المجمعة بالقره بوللي امس الاثنين للكشف على الحالات المرضية .

    وفور وصول الدكتور ” الزرداب ” إلى العيادة بدأ في أخذ الحالات المرضية التي تعدت ( 30 حالة ) ، بمساعدة طاقم من الممرضات بالعيادة ، على ان يعود إلى العيادة يوم غد الأربعاء لأخذ حالات جديدة والنظر في مراجعات من طلب منهن تصوير او تحاليل لحالات الأولى  .

     ودعت المؤسسة الراغبات في الكشف التواصل مع ارقام الهواتف ( 0928298606 ) ( 0917760495 ) .

     وقدمت المؤسسة الشكر والتقدير للدكتور ” الزرداب ”  على تلبيته الدعوة ، ولإدارة وممرضات وموظفي العيادة المجمعة القره بوللى ولكل من ساهم وساند في إنجاح هذا العمل الخيري ، مع تمنياتها السلامة للجميع .  

    …( وال )…

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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