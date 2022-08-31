المنتخب الوطني للطائرة يختتم معسكره التدريبي استعدادًا للمشاركة في البطولة الأفريقية بالمغرب .

تونس 30 أغسطس 2022 م ( وال )- اختتم المنتخب الوطني للكرة الطائرة تحت 19 عامًا معسكره التدريبي بتونس استعدادًا للمشاركة في البطولة الأفريقية المقامة في مدينة ” الجديدة ” بالمغرب خلال الفترة من 1 إلى 12 سبتمبر .

وركز الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب التونسي ” عامر النصراوي ” خلال معسكره التحضيري على الجانبين البدني والذهني حيث يأمل ” فرسان المتوسط ” بتقديم مستوى من خلال التحضير الجيد قبل خوض منافسات البطولة الأفريقية والتي يتوقع أن تشهد منافسة قوية بين المنتخبات على اللقب الأفريقي .

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