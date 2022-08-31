ليبيا نيوز

المنتخب الوطني للطائرة يختتم معسكره التدريبي استعدادًا للمشاركة في البطولة الأفريقية بالمغرب .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

تونس 30 أغسطس 2022 م ( وال )- اختتم المنتخب الوطني للكرة الطائرة تحت 19 عامًا معسكره التدريبي بتونس استعدادًا للمشاركة في البطولة الأفريقية المقامة في مدينة ” الجديدة ” بالمغرب خلال الفترة من 1 إلى 12 سبتمبر  .

    وركز الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب التونسي ” عامر النصراوي ” خلال معسكره التحضيري على الجانبين البدني والذهني حيث يأمل ” فرسان المتوسط ” بتقديم مستوى من خلال التحضير الجيد قبل خوض منافسات البطولة الأفريقية والتي يتوقع أن تشهد منافسة قوية بين المنتخبات على اللقب الأفريقي .

   …( وال )…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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