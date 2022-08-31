اجتماع بجامعة سرت لبحث تطبيق معايير الجودة بالكليات الطبية.

سرت 30 أغسطس 2022 م (وال) –عقد رئيس جامعة سرت ظهر أمس الاثنين اجتماعا موسعا ضم وكيل الشؤون العلمية بالجامعة وعميد كلية الطب البشري ومدير مستشفى ابن سيناء التعليمي ونائبه، ومدير مكتب الجودة ومعدلات الأداء بالجامعة ومدير قسم الجودة بكلية الطب البشري.

وتناول الاجتماع نتائج الاجتماع المشترك بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة حول اعتماد كليات الطب البشري والمستشفيات التعليمية، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على توحيد الجهود بين المستشفى التعليمي وكلية الطب البشري لتحقيق كافة المعايير المطلوبة للاعتماد البرامجي من خلال الاستفادة من الخبرات الموجودة في كلية الطب والمستشفى وتشكيل لجنة موحدة لنيل الاعتماد البرامجي مهمتها تهيئة الظروف وتجهيز المتطلبات الخاصة بالاعتماد.

كما تناول الاجتماع آلية تطوير الخدمات الطبية بمستشفى ابن سيناء من خلال الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وأطباء الامتياز بالمستشفى وتوحيد الأقسام العلمية بكلية الطب ومستشفى بن سيناء التعليمي.

(وال)