الصحة العالمية تبدي قلقها إزاء الهجمات التي تعرضت له المستشفيات والمراكز الصحية في طرابلس اليومين الماضيين.

طرابلس 30 أغسطس 2022م ( وال ) – عبرت منظمة الصحة العالمية فرع ليبيا عن قلقها العميق إزاء التقارير الأخيرة عن هجمات على مرافق الرعاية الصحية في ليبيا وفقا لتقارير وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية.

وقالت المنظمة في بيان لها ” إن المستشفيات والمراكز الصحية في طرابلس تعرضت لهجوم خلال أعمال عنف واسعة النطاق في العاصمة يومي 26 و 27 من شهر أغسطس الجاري ، أصيب خلالها عشرات الأشخاص بجروح و 23 قُتلوا في بعض المناطق، لم تتمكن فرق الإسعاف والعاملين الطبيين الآخرين من مساعدة المدنيين بسبب القتال الشديد ” .

من جهتها شددت رئيسة البعثة وممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا ” إليزابيث هوف ” على ضرورة حماية المرافق الصحية في جميع أنحاء ليبيا للسماح لها بتقديم الرعاية المنقذة للحياة للجميع، في بيئة آمنة وآمنة.

وذكّرت المنظمة جميع أطراف الصراع بالتزاماتها بالامتناع عن مهاجمة المنشآت والعاملين الطبيين وفقاً لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

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