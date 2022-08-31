الدبيبة في لقائه بمجلس بلدي وأعيان مصراته: اليد ما زالت ممدودة للخصوم للعمل معًا من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان.

طرابلس 30 أغسطس 2022 م (وال) – التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” مساء اليوم الثلاثاء، مجلس أعيان بلدية مصراتة، ورئيس وأعضاء مجلسها البلدي، ومديري القطاعات الحكومية بالبلدية، ورؤساء الفروع البلدية، وعددا من مخاتير المحلات وأسر الشهداء .

وحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة فقد أكد عضو المجلس البلدي عن مدينة مصراتة في كلمته خلال اللقاء، أن المدينة كباقي المدن الليبية هدفها الأساسي إجراء الانتخابات، واختيار سلطة تشريعية ورئاسية وحكومة تنفيذية عن طريقها، ودعم حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق هذا الاستحقاق الوطني الذي ينتظر المشاركة فيه أكثر من ( 2.8 ) مليون ناخب.

من جانبه شدد رئيس مجلس الأعيان، على أن مدينة مصراتة ضد الاقتتال والحروب، وستبذل كافة جهودها الاجتماعية ليكون الاستقرار عنوانًا لهذه المرحلة حتى الوصول للانتخابات، مؤكدا أن المدينة لن تسمح بأي فتنة داخلها.

بدوره – حسب نفس المصدر- فقد استهل رئيس الوزراء كلمته، بالحديث عن الأحداث الأخيرة التي جرت في العاصمة طرابلس، مترحّما على كل من سقط من ضحايا جراء هذا العدوان، مؤكدا أن اليد ما زالت ممدودة للخصوم للعمل معًا من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان.

وأكّد ” الدبيبة ” أن هدف حكومة الوحدة الوطنية هو الانتخابات، وأنها ما زالت تنتظر القاعدة الدستورية حتى تجري الاستحقاق الوطني المهمّ المناط بها.

(وال)