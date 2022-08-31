صدور العدد (48) لمجلة رؤى الفصلية الصادرة عن وكالة الأنباء الليبية

بنغازي 31 أغسطس 2022 (وال) _ صدر صباح اليوم الأربعاء 31/8/2022م العدد (48) مجلة رؤى الفصلية الصادرة عن وكالة الأنباء الليبية، يزين غلافها الخارجي لوحة للفنان العالمي (بابلو بيكاسو).

وقد شارك بالعدد نخبة ممتازة من الأدباء والكتاب والمبدعين (ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، مصر، العراق، لبنان، سوريا).

على سبيل الافتتاح نقرأ في بداية العدد (موت الجامعات) للدكتور: فريد أمعضشو، الصورة والحقيقة مقال فكري للكاتب التونسي د. زهير الخويلدي، وفي باب الترجمات تطالعنا دراسة نقدية بعنوان: (ابتكار الحقيقي) للكاتب الفرنسي: بيار مارك دو بيازيه ترجمة حسن علاج، دراسة عن الأجناس الأدبية بقلم: تزفيطان تودوروف ترجمة الناقد المغربي: سعيد بوعيطة.

وفي باب السينما يكتب الناقد المصري هاني حجاج عن فيلم (الموت في النيل) وفيما يتعلق بالصورة والتشكيل نقرأ دراسة نقدية عن أعمال الفنان التشكيلي الليبي علي المنتصر للكاتبة نادية العابد، (كان هناك طريق) مقال نقدي عن أعمال الفنانة التشكيلية لبنى فززي.

وفي باب القراءات النقدية نقرأ (بين الوعي النسوي وصراع الذاكرة) قراءة في رواية مسافرة على أجنحة الزمن للناقد المصري حمزة قناوي (قبر الرمال- البحث عن إشراقة جديدة) للناقد عبدالرحمن إكيدر (سيكولوجية المكان والاغتراب في شواطئ الغربة للقاص الليبي خالد السحاتي) بقلم خالد محمد عبدالغني (جمالية الحيز السينمائي في شعر عبدالسلام المساوي) نصر الدين شردال (بين تهشيم النسق وتكريسه- قراءة في ديوان من ظهري نمت سنديانة) عبدالقدوس التجكاني (الجسد في الشعر العربي المعاصر محمد محي الدين ويختم باب القراءات (أدونيس ما بين الفلسفة والتصوف) للكاتب الجزائري بغاديد عبدالقادر.

وفي باب الإبداع نقرأ (كبرنا للهرب) منال بوشعالة (برد قاتل) محمد يويو (ليلة الغناء الأولى) سهام الدغاري (زغاريد) مروة آدم محمد (لن افتح الستار) فاطمة الوليد (أول ما اتمناه) عبدالناصر الجوهري (الفصل الثاني من مذاق الريشة) محمد الأصفر (لا يمكن أن يخيل لك أنني هكذا) ترجمة عن اللغة الصينية ميرا أحمد (مساعدة) عبدالسلام الغرياني، ويختم باب الإبداع (قطع الرؤوس) عبير الفقي.

وفي باب الدراسات المحكمة نقرأ (أساليب الحجاج في أسرار البلاغة للجرجاني) الدكتور محمد الغرافي (الحجاج أفقا لبيان الخطاب القرآني) الدكتور فضيل ناصري (النص القرآني وبيانه المعجز) د. رضوان كعية (التجديد العروضي في فن الموشحات) عبدالعزيز الطالبي، وفي ختام العدد نقرأ (كيف يدمر الأغنياء العالم) للصحافي: هير فيه كمبق ترجمة: الكاتب السوري محمد ياسر منصور.

الجدير بالذكر أن مجلة رؤى تصدر عن وكالة الأنباء الليبية ، وتضم هيئة تحريرها الكاتب الليبي نورالدين الماقني ( رئيس التحرير) الناقد حسن المغربي (مدير التحرير) ومن إخراج الصحافية فاطمة بن دردف (وال _ بنغازي) ح م

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