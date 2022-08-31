ليبيا نيوز

عاجل / بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري البعثة الأممية تدعو إلى معالجة حالات الاختفاء القسري في ليبيا.

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 عاجل / بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري البعثة الأممية تدعو إلى معالجة حالات الاختفاء القسري في ليبيا. 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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