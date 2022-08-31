ليبيا نيوز

مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بزليتن يقفل خمس صيدليات بالشمع الأحمر لتسجيل عدد من المخالفات .

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

زليتن 31 اغسطس 2022 (وال)- أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية قفل خمس صيدليات بالشمع الأحمر، في  جولة تفتيشية بنطاق بلدية زليتن، رفقة الحرس البلدي تم خلالها تسجيل عدد من المخالفات .

 وحسب المكتب الاعلامي للمركز فقد  رصد المفتشون والحرس البلدي خلال الجولة  ان  النظافة بشكل عام ببعض الصيدليات غير جيدة  و عدد من العاملين بالصيدليات لا توجد لديهم شهادات صحية ، اضافة الى  ضبط ومصادرة أدوية منتهية الصلاحية ببعض الصيدليات.

 واتخذ المفتشون  عقب الجولة  الإجراءات  القانونية اللازمة  بالتعاون مع  أعضاء الحرس البلدي  باحالة المخالفات الى الجهات المختصة.

 وال…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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