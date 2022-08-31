مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بزليتن يقفل خمس صيدليات بالشمع الأحمر لتسجيل عدد من المخالفات .

زليتن 31 اغسطس 2022 (وال)- أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية قفل خمس صيدليات بالشمع الأحمر، في جولة تفتيشية بنطاق بلدية زليتن، رفقة الحرس البلدي تم خلالها تسجيل عدد من المخالفات .

وحسب المكتب الاعلامي للمركز فقد رصد المفتشون والحرس البلدي خلال الجولة ان النظافة بشكل عام ببعض الصيدليات غير جيدة و عدد من العاملين بالصيدليات لا توجد لديهم شهادات صحية ، اضافة الى ضبط ومصادرة أدوية منتهية الصلاحية ببعض الصيدليات.

واتخذ المفتشون عقب الجولة الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع أعضاء الحرس البلدي باحالة المخالفات الى الجهات المختصة.

وال…