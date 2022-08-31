جلسة مباحثات ليبية مالطية لتعزيز التعاون في عدة مجالات بين البلدين

طرابلس 31 أغسطس 2022 (وال)- عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، جلسة مباحثات مع نظيره المالطي روبيرت أبيلا، تناولت تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدة مجالات.

وأكد الدبيبة خلال جلسة المباحثات التي عقدت بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة المالطية فاليتا، على دور مالطا في دفع التعاون بين البلدين من خلال دور السفارة المالطية في منح التأشيرات، وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص في ليبيا ومالطا.

ووفقًا لما نشرته إدارة الإعلام والاتصال بحكومة الوحدة الوطنية، فقد شدد الدبيبة على أهمية الدفع بمساعي التعاون بين البلدين، وفق الرؤية التي تعمل بها حكومة الوحدة الوطنية، لإصلاح القطاع الصحي في ليبيا وتحسين الخدمات.

واستعرضت جلسة المباحثات؛ توسيع أفق التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الصحة والبيئة والثروة البحرية والهجرة غير الشرعية، وفتح المجال الجوي.

وحضر جلسة المباحثات محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزراء البيئة إبراهيم منير، والثروة البحرية عادل سلطان، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومدير شركة الاتصالات القابضة محمد بن عياد، وعن الجانب المالطي نائب رئيس الوزراء ووزراء الصحة والخارجية والاقتصاد والطاقة. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال