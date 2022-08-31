غوتيريش يُشدد على حماية التقدم المحرز في المسار الأمني في ليبيا

نيويورك 31 أغسطس 2022 (وال)- شدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة حماية التقدم المحرز في المسار الأمني في ليبيا، منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 م، مُشيدًا بالجهود التي تُبذلها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

ودعا غوتيريش – في تقرير – له مقدم إلى مجلس الأمن الدولي؛ إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات العملية لتوحيد مؤسسة الجيش في ليبيا، والتحضير لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والامتناع عن أي عمل قد يُؤجج الأوضاع في البلاد.

وطالب الجهات السياسية الفاعلة والمؤسسات السياسية في ليبيا إلى ممارسة “قيادة مسؤولة”، للحيلولة دون تفاقم المظالم التي طال أمدها بما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.

وقال غوتيريش – في تقريره – إن نتائج محادثات القاهرة وجنيف، تُمثل تقدمًا كبيرًا ينبغي على جميع الأطراف الاستفادة منه، كما حث المؤسسات الليبية ذات الصلة على وضع الإطار الدستوري في صيغته النهائية، وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير.

كما أكد بأن الأمم المتحدة ستُواصل دعمها للجنة العسكرية لتنفيذ جميع شروط اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك تنفيذ خطة العمل المتعلقة بعملية الانسحاب التدريجي المتوازن على مراحل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

وشدد غوتيريش على أن النفط الليبي هو ملك لجميع الليبيين، ولا ينبغي أن يكون رهينة للمشاحنات السياسية، داعيًا إلى احترام وصون استقلال المؤسسات الاقتصادية والمالية السيادية في ليبيا، بما في ذلك المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، ومُقاضاة المسؤولين عن إعاقة استغلال الموارد الطبيعية وتصديرها بشكل قانوني. (وال)

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