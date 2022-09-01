البعثة الأممية في ليبيا تحذر من أي أعمال او تصريحات تقوض الهدوء الهش في العاصمة طرابلس.

طرابلس 31 أغسطس 2022م ( وال ) – حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أي أعمال أو تصريحات تقوض الهدوء الهش بعد الاشتباكات المسلحة التي شهدتها طرابلس والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار واسعة النطاق في المنشآت المدنية.

وناشدت البعثة في بيان لها اليوم الاربعاء نشرته عبر موقعها الالكتروني جميع الأطراف التركيز على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع المزيد من العنف.

وذكّرت البعثة جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك مراكز الاحتجاز، مرحبة في الوقت ذاته بما أعلنته السلطات الليبية من اعتزامها إزالة المنشآت التابعة للمجموعات المسلحة من الأحياء المدنية في طرابلس.

وأثنت البعثة في بيانها على جهود الوساطة وجهود منع نشوب النزاع التي تبذلها القيادات المجتمعية واللجنة العسكرية المشتركة ورئيس أركان الجيش في طرابلس داعية إياهم إلى مواصلة العمل مع الأطراف المعنية.

كما دعا بيان البعثة كافة الأطراف إلى حل الخلافات عبر الحوار، مؤكدة بأنه لا يمكن حل الانسداد السياسي الحالي إلا من خلال انتخابات وطنية شاملة تمكّن الشعب الليبي من اختيار قادته وتجديد شرعية المؤسسات.

وطالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا القادة الليبيين الاتفاق على مسار يفضي إلى الانتخابات دون تأخير وفق نص البيان.

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