ليبيا نيوز

القيب يصدر قرار ا يقضي بإعفاء الطلبة الأجانب الدراسيين بالجامعة الإسلامية من الرسوم الدراسية طيلة فترة دراستهم .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 1 سبتمبر   2022 م ( وال ) –   اصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة  الوطنية ” عمران القيب ” قرارا يقضي بإعفاء الطلبة  الأجانب التابعين للجامعة الإسلامية من دفع الرسوم الدراسية . 

ونصت المادة الاولي من القرار الذي صدر تحت رقم ” 1198″  لسنة 2022  يعفي الطلبة  الأجانب التابعين للجامعة الاسمرية بالكليات الاتية ذكرها فيما بعد من الرسوم المقررة عليهم طيلة فترة دراستهم بالجامعة 

 وهم :- 

1- كلية أصول الدين       2  – كلية الشريعة  والقانون ،    3 – كلية اللغة العربية  والدراسة  الإسلامية     4 –  كلية العلوم الشرعية .

   فيما الزمت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه 

….( وال ) ……

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وكالة الأنباء الليبية

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