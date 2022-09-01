القيب يصدر قرار ا يقضي بإعفاء الطلبة الأجانب الدراسيين بالجامعة الإسلامية من الرسوم الدراسية طيلة فترة دراستهم .

طرابلس 1 سبتمبر 2022 م ( وال ) – اصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية ” عمران القيب ” قرارا يقضي بإعفاء الطلبة الأجانب التابعين للجامعة الإسلامية من دفع الرسوم الدراسية .

ونصت المادة الاولي من القرار الذي صدر تحت رقم ” 1198″ لسنة 2022 يعفي الطلبة الأجانب التابعين للجامعة الاسمرية بالكليات الاتية ذكرها فيما بعد من الرسوم المقررة عليهم طيلة فترة دراستهم بالجامعة

وهم :-

1- كلية أصول الدين 2 – كلية الشريعة والقانون ، 3 – كلية اللغة العربية والدراسة الإسلامية 4 – كلية العلوم الشرعية .

فيما الزمت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه

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