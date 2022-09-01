المنقوش تُناقش مع مبعوث الخارجية الألمانية آخر تطورات الأوضاع في ليبيا

طرابلس 01 سبتمبر 2022 (وال)- ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الألمانية إلى ليبيا كريستيان بوك، آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجرتها المنقوش مع المسؤول الألماني حسب ما أعلنت وزارة الخارجية عبر حسابها على موقع فيسبوك.

وأكد الطرفان على ضرورة تسريع العملية السياسية، والحفاظ على مخرجات مؤتمر برلين “1 ـ 2″، وصولا إلى انتخابات وطنية برلمانية ورئاسية وفق إطار دستوري متفق عليه.

وشدد الجانبان على ضرورة رفض أي إجراءات؛ من شأنها زعزعة الاستقرار وهدم الجهود المتتالية سواء كانت محلية أم دولية؛ لفرض الأمن في ليبيا وتحقيق الاستقرار والسلام بحسب الوزارة.

وأضافت الوزارة أن المنقوش عبرت على تقديرها لدور ألمانيا الداعم للاستقرار في ليبيا، ومساندة الموقف الدولي الداعم للانتخابات كحل وحيد للأزمة الليبية. (وال)

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