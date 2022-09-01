الاتحاد العام لكرة القدم يستعد لاطلاق منظومة للتسجيل الالكتروني لكل الاندية والاتحادات الفرعية.

طرابلس 1 سبتمبر 2022 م ( وال ) – يستعد الاتحاد العام لكرة القدم هذه الايام لاطلاق منظومة للتسجيل الالكتروني لكل الاندية والاتحادات الفرعية ضمن خطة الاتحاد لتنظيم هذا القطاع والنهوض به لتطوير كرة القدم .

وأوضح الاتحاد العام أن اطلاق المنظومة يأتي ضمن خطوات الاتحاد العام لكرة القدم الجادة الساعية لتطوير منظومة لعبة كرة القدم والتسجيل الالكترونية لكل الاندية الرياضية والاتحادات الفرعية بكافة ربوع ليبيا تحت اشراف مكتب تقنية المعلومات وشؤون الاحتراف مع لجنة اوضاع اللاعبين وانتقالاتهم اعتبارا من الموسم الرياضي الحالي 2022 – 2023م