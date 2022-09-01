وال| القائم بأعمال السفارة الليبية بتونس يُشكل لجنة لمتابعة شؤون المرضى الليبيين بالمصحات التونسية

تونس 01 سبتمبر 2022 (وال)- شكّل القائم بأعمال السفارة الليبية بتونس مصطفى محمد قدارة، لجنة لمتابعة شؤون المرضى الليبيين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات والمصحات التونسية، والوقوف على سيّر علاجهم وأوضاعهم الصحية.

ونص قرار تشكيل اللجنة التي تضم في عضويتها – (الملحقين القانوني والأمني بالسفارة، والملحق الأمني بالقنصلية العامة، ونائب رئيس المكتب الصحي)، على أن تكون مهمتها القيام بزيارة جميع المصحات المتعاقدة مع وزارة الصحة الليبية، والمكتب الصحي بتونس، ولجنة الجرحى لعلاج المرضي على نفقة الدولة الليبية للوقوف على أوضاعهم، وهل معاملتهم مطابقة لما جاء بالعقود والاتفاقيات والتكليفات المبرمة بينهم.

وحسب القرار الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منها، فإن اللجنة ستتولى الاستماع لشهادات بعض المرضى لمتابعة عملية تسديد الديون بالمكتب الصحي، وأن تقدم تقرير اسبوعي مفصل للقائم بالأعمال عن نتائج زياراتها الميدانية للمصحات ولقاءاتها بالمرضى. (وال)

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