البيضاء 1 سبتمبر 2022 م ( وال ) – تم بجامعة عمر المختار التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة عمر المختار و المركز الوطني للصحة الحيوانية.

وتنص الاتفاقية على العديد من البنود التي من شأنها تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات العلمية بين المؤسستين ،

و وقع الاتفاقية وكيل الشؤون العلمية بالجامعة ” جمال النعاس ” و مدير المركز الوطني للصحة الحيوانية ” زكريا الختال ،.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم البحث العلمي وخاصة في الدورات التدريبية و مكافحة الامراض الحيوانية .

وحضر مراسم التوقيع عميد كلية الطب البيطري “الصديق بو غزيل و مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة ” منصور سالم ” وأعضاء لجنة الادارة بالجامعة وعدد من الاساتذة .