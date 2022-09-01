ليبيا نيوز

التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة عمر المختار و المركز الوطني للصحة الحيوانية.

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

البيضاء 1 سبتمبر 2022 م ( وال ) –    تم بجامعة عمر المختار  التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة عمر المختار و المركز الوطني للصحة الحيوانية.

وتنص الاتفاقية على العديد من البنود التي من شأنها تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات العلمية بين المؤسستين ، 

و وقع الاتفاقية وكيل الشؤون العلمية بالجامعة  ” جمال النعاس ” و مدير المركز الوطني للصحة الحيوانية  ” زكريا الختال ،.

 وتهدف الاتفاقية إلى دعم البحث العلمي وخاصة في الدورات التدريبية و مكافحة الامراض الحيوانية .

وحضر مراسم التوقيع عميد كلية الطب البيطري  “الصديق بو غزيل و مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة  ” منصور سالم  ” وأعضاء لجنة الادارة  بالجامعة   وعدد من الاساتذة .

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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