وزارة التعليم تناقش مع مُنظّمة الغذاء العالمي افاق التعاون لتنفيذ مشروع التغذية المدرسية.

طرابلس 1 سبتمبر 2022 م ( وال ) – عقدت لجنة التّغذية المدرسية بوزارة التربية والتعليم برئاسة ” سيف النصر عبد السلام” اجتماعا مع نائب مُدير مُنظّمة الغذاء العالمي “Wfp” بليبيا ” ياسو بكي” تم خلاله مناقشة افاق التعاون الثنائي لتوطين البرنامج الوطني للتّغذية المدرسية.

كما تم خلال الاجتماع الذي عقداه اليوم الخميس بديوان الوزارة بطرابلس خطة لجنة التّغذية المدرسية بالوزارة لتنفيذ برنامج التغذية المدرسية لطلاب المدارس الابتدائية انطلاقا من العام الدراسي الجديد .

واستعرضت اللجنة آلية عملها لتنفيذ مشروع التّغدية المدرسية، وتجارب الدول العربية في مجال التّغذية المدرسية لما له من فوائد صِحِّية واجتماعية تَعُود بالصحة على التلاميذ والطلاب،