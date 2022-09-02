اللجنة المركزية للانتخابات المحلية تنفي اقتحام مقرها في العاصمة طرابلس .

طرابلس 01 سبتمبر 2022م ( وال ) – نفت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية نفيا قاطعا ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من حول اقتحام مسلحين لمقر اللجنة المركزية، وإرغام الموظفين على تسليم منظومة الانتخابات وأرقامها السرية.

وأكدت اللجنة في بيان لها بأنه لم يحدث أي اقتحام أو تدخل في عملها، مشيرة إلى أن العمل داخل مقرها في العاصمة طرابلس يسير في نسقه الاعتيادي.

وطمأنت اللجنة كافة المواطنين بأن الانتخابات المحلية مستمرة في المواعيد المعلن عنها، داعية الجميع للمشاركة فيها.

وقالت اللجنة إن الهدف من هذه الشائعات هو إفشال العملية الانتخابية مؤكدة بأن هذه الاخبار والشائعات التي لن تجدي نفعًا.

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