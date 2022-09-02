الاحوال الجوية : تميز الوضع الجوي بارتفاع في درجات الحرارة على المنطقة الغربية واعتدال وظهور خلايا من السحب وسقوط امطار خفيفة على المنطقة الشرقية .

طرابلس 2 سبتمبر 2022 (وال)- اصدر المركز الوطني للارصاد الجوية اليوم الجمعة نشرة حول الاحوال الجوية توقع فيها تميز الوضع الجوي بارتفاع في درجات الحرارة على المنطقة الغربية واعتدال وظهور خلايا من السحب وسقوط امطار خفيفة على المنطقة الشرقية .

واوضح المركز انه من المتوقع تراجع درجات الحرارة قليلا على المنطقة الساحلية الممتدة من راس اجدير وحتى سرت بينما تكون السماء صافية والرياح شمالية غربية ودرجات الحرارة مرتفعة على الجنوب سبها ، غات ، اوباري .

المركز ذكر ان الاسبوع القادم سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة قد تصل في منتصف الاسبوع على المنطقة الغربية الى 40 درجة .

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