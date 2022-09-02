خارجية النواب تبحث التحديات التي تُواجه مؤسسات المجتمع المدني وسُبل حلحلتها

بنغازي 02 سبتمبر 2022 (وال)- التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، بمقر ديوان وزارة الخارجية بمدينة بنغازي الخميس، رئيسة مفوضية المجتمع المدني، والأجهزة والهيئات ذات العلاقة بعمل هذه المؤسسات، في إطار مبادرته لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني.

وناقش اللقاء أبرز التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني وسُبل حلحلتها ومنها تعديل قانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية، ومتابعة آليات تمويل مؤسسات المجتمع المدني، للتأكد من مطابقتها لمعايير الشفافية فيما يتعلق بالتمويلات المقدمة من الجهات المحلية الدولية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع التي تمولها تلك الجهات، وتنفذ من خلال جمعيات أهلية، بما يُراعي معايير الشفافية.

وأكد الحضور على ضرورة أن يسمح مصرف ليبيا المركزي بفتح حسابات للمنظمات المحلية والأجنبية داخل ليبيا، والاتفاق على أن يُتابع مكتب دعم السياسات والبحوث البرلمانية في مجلس النواب، العمل مع المفوضية للاتفاق على التعديلات القانونية المطلوبة .

في ختام هذا اللقاء؛ جدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية التأكيد على أن إنشاء الجمعيات الأهلية هو حق دستوري، وأحد ركائز التحول الديمقراطي، وأن المبادرة تهدف إلى وضع الإطار القانوني والآليات الإدارية والأمنية المناسبة التي تدعم عمل تلك الجمعيات، بحيث تصبح مؤسسات المجتمع المدني مثالا في النزاهة وخدمة الصالح العام، وبأن اللقاءات ستتواصل من أجل المتابعة حتى الوصول للمطلوب.

يُشار إلى أن هذا اللقاء حضره رئيس مفوضية المجتمع المدني الأجهزة والهيئات ذات العلاقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني، وهي هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، وإدارة المنظمات بوزارة الخارجية، بالإضافة لحضور الأجهزة الأمنية ذات الاختصاص، وهم نائب جهاز الأمن الخارجي، وممثل عن جهاز الأمن الداخلي. (وال)

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