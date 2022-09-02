دور نشر ليبية تُشارك في معرض سوسة للكتّاب بتونس

سوسة 02 سبتمبر 2022 (وال)- تشارك عدد من دور نشر ليبية في فعّاليات معرض الدولي للكتّاب السنوي الذي افتتح اليوم الجمعة بقصر المعارض بمدينة سوسة التونسية في دورته السابعة.

وستُشارك دور نشر ليبية في المعرض الذي يستمر حتى 11 سبتمبر الحالي، بإشرف مشرف جناح خاص للاتحاد الناشرين الليبيين بمعرض وصاحب دار ليبيا المستقبل للنشر بطرابلس الأستاذ محمد عامر الشويهدي، دار الجابر للنشر بنغازي، دار شموع الثقافة الزاوية، دار مكتبة الشعب مصراتة، مكتبة الرسالة بطرابلس، بالإضافة إلى جمعية الدعوة الإسلامية.

هذا وسيكون الكتاب الليبي متوفرة في جناح اتحاد الناشرين الليبيين بالمعرض. (وال) هــ ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال