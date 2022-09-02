الخارجية الإيطالية تعيّن قُنصلا عامًا جديدًا في بنغازي خلفًا لكارل باتوري

بنغازي 02 سبتمبر 2022 (وال)- أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا الخميس، عن تعيين قنصل عام جديد في مدينة بنغازي، خلفًا للقنصل العام السابق كارلو باتوري، موضحة إلى أنه سيزور قريبًا السلطات المحلية بالمدينة.

وقالت السفارة – في تغريدة عبر حسابها على توتير- “يسعد القنصل الإيطالي العام فرانشيسكو سافيريو دي لويغي أن يتولى منصبه اليوم في بنغازي ، حيث سيزور قريبا رئيس البروتوكول والسلطات المحلية”.

وأضافت السفارة في تغريدتها قائلة: “إن القنصلية العامة تعمل الآن بكامل طاقتها، وستسهم بالتالي في تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية الإيطالية الليبية”. (وال)

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