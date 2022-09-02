ليبيا نيوز

الخارجية الإيطالية تعيّن قُنصلا عامًا جديدًا في بنغازي خلفًا لكارل باتوري

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 02 سبتمبر 2022 (وال)- أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا الخميس، عن تعيين قنصل عام جديد في مدينة بنغازي، خلفًا للقنصل العام السابق كارلو باتوري، موضحة إلى أنه سيزور قريبًا السلطات المحلية بالمدينة.
وقالت السفارة – في تغريدة عبر حسابها على توتير- “يسعد القنصل الإيطالي العام فرانشيسكو سافيريو دي لويغي أن يتولى منصبه اليوم في بنغازي ، حيث سيزور قريبا رئيس البروتوكول والسلطات المحلية”.
وأضافت السفارة في تغريدتها قائلة: “إن القنصلية العامة تعمل الآن بكامل طاقتها، وستسهم بالتالي في تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية الإيطالية الليبية”. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك