المركز الوطني لضمان جودة اعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية يمنح الاعتماد المؤسسي لكلية العلوم بجامعة طرابلس .

طرابلس 2 سبتمبر2022م ( وال ) – اصدرمدير عام المركز الوطني لضمان اعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية الدكتور ” عبد اله عبد الجليل ” قرارا يقضي بمنح الاعتماد المؤسسي لكلية العلوم بجامعة طرابلس .

وتضمنت المادة الاولي من القرار الذي صدر تحت رقم ” 181 ” لسنة 2022 يمنح الاعتماد المؤسسي لكلية العلوم بجامعة طرابلس لمدة ” 4 ” اربع سنوات ويغطي لبرامج التالية ” علم الكيمياء ، علم النبات ، علم الجيولوجيا ، علم الحاسب الالي ، علم الإحصاء ، علم الجيولوجيا ، علم الغلاف الجوي ، علم الرياضيات ، علم الفيزياء .

فيما نصت المادة الثالثة من القرار على الجامعة أن تتقدم للاعتماد البرامجي للبرامج التي يغطيها الاعتماد المؤسسي خلال سنة من تاريخ صدور القرار .

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