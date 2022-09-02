ليبيا نيوز

المركز الوطني لضمان جودة اعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية يمنح الاعتماد المؤسسي لكلية العلوم بجامعة طرابلس .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس   2 سبتمبر2022م ( وال ) –  اصدرمدير عام  المركز الوطني  لضمان  اعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية  الدكتور ” عبد اله عبد الجليل ”  قرارا يقضي  بمنح الاعتماد المؤسسي لكلية العلوم  بجامعة  طرابلس .

             وتضمنت  المادة الاولي من القرار الذي صدر تحت رقم ” 181 ”   لسنة  2022  يمنح الاعتماد  المؤسسي  لكلية العلوم  بجامعة طرابلس لمدة     ” 4 ”  اربع سنوات  ويغطي لبرامج التالية   ” علم الكيمياء  ، علم النبات ،  علم الجيولوجيا ، علم الحاسب الالي  ، علم الإحصاء ، علم  الجيولوجيا ،  علم الغلاف الجوي  ،  علم الرياضيات ،  علم الفيزياء . 

 فيما نصت المادة الثالثة من القرار  على الجامعة  أن تتقدم  للاعتماد  البرامجي  للبرامج  التي يغطيها  الاعتماد المؤسسي خلال سنة من تاريخ صدور القرار .

….( وال)  ….

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وكالة الأنباء الليبية

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