نائبة الرئيس الأرجنتيني تتعرّض لمحاولة اغتيال فاشلة.

بيونس آيرس 2 أغسطس 2022 م ( وال ) – تعرّضت الرئيسة السابقة للأرجنتين ونائبة الرئيس الحالي، ” كريستينا كيرشنر،” أمس الخميس لمحاولة اغتيال فاشلة خلال لقائها عدداً من أنصارها ممن تجمعوا قرب منزلها في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

وذكرت تقارير إخبارية أن صورا ومقاطع فيديو أظهرت أنّ أحد الأشخاص حاول إطلاق النار عبر مسدس حربي على بعد متر ونصف فقط من نائبة الرئيس، قبل أن يتمكّن حراسها الشخصيون من القبض عليه واعتقاله.

وأوضحت ذات المصادر أن الشخص الذي حاول إطلاق النار، اقترب من كيرشنر وسط حشد من المؤيدين لها، خلال طلب توقيعها على كتاب يروي سيرتها الذاتية.

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