متحدث باسم مطار هيثرو : إخلاء المبنى رقم 2 عقب إنذار أمني .

لندن 2 سبتمبر 2022 ( وال )- ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن مطار هيثرو تم إخلاء المبنى رقم 2 فيه ، اليوم الجمعة، عقب إطلاق إنذار أمني بسبب “حقيبة مشبوهة .

وقال متحدث باسم المطار للصحيفة تعمل فرقنا مع الشرطة، للاستجابة لوجود عنصر يحتمل أن يكون مريبا تم تحديده في المبنى رقم 2 ، وكإجراء احترازي، تم إبعاد الركاب مؤقتًا عن المنطقة” .

وأفادت وسائل النقل في لندن بأن محطة مترو الأنفاق في مباني الركاب 2 و3 بمطار هيثرو قد أغلقت “لمساعدة الشرطة في الاستجابة لتحذير أمني”.

وقالت الشرطة في تغريدة على “تويتر” تم استدعاؤنا إلى مطار هيثرو في العاصمة لندن، بعد الإبلاغ عن وجود حقيبة مشبوهة في المبنى رقم 2. تم إخلاء المنطقة كإجراء احترازي”.

وأضافت بعد التحقيق تم اعتبار العنصر غير مشبوه وتم إلغاء الحادث الأمني .

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