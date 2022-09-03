عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

القدس 2 سبتمب2022 (وال) 2- أدّى عشرات آلاف الفلسطينيين اليوم صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم القيود التي فرضتها قوات الاحتلال الصهيوني في محيط البلدة القديمة والمسجد المبارك.

وذكرت وكاة الانباء الفلسطينة وفا أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وفرضت إجراءات مشددة على القادمين للصلاة.

وكان الآلاف من القدس والضفة وأراضي الـ 48 زحفوا نحو الأقصى، واكتظت بهم باحاته وساحاته في صلاة الفجر تلبية لدعوات أطلقت على مدار الأسبوع للمشاركة الواسعة بأداء الصلوات في المسجد الأقصى للتصدي لمخططات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه.