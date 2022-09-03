أمريكا تعلن استلام رد إيران من خلال الاتحاد الأوروبي بشأن اقتراح لإحياء الاتفاق النووي.

واشنطن 2 سبتمبر 2022 (وال) – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية،اليوم الجمعة، استلام رد إيران من خلال الاتحاد الأوروبي بشأن اقتراح لإحياء الاتفاق النووي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة “تلقت رد إيران من خلال الاتحاد الأوروبي”، وأضاف: “نحن ندرسه وسنرد عليه من خلال الاتحاد الأوروبي، لكنه للأسف ليس بناء”.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت، في وقت سابق من يوم الجمعة، أن طهران أرسلت ردها على مقترحات الولايات المتحدة على اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان على تلغرام، إن “الرد أُرسل إلى الاتحاد الأوروبي بعد فحصه بعناية”، وأضاف: “الرد له نهج بناء بهدف إنهاء المفاوضات”.

وتواصلت شبكة CNN مع الاتحاد الأوروبي للتعليق.

وفي أوائل أغسطس الماضي، أرسل مسؤولو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإيران ما وصفوه بـ”النص النهائي”لاتفاق يهدف إحياؤه للحد من برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات.

وتبادلت إيران والولايات المتحدة منذ ذلك الحين الردود على النقاط العالقة من أجل التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، المعروف أيضا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).