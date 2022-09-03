استشهاد شاب فلسطينيي برصاص الصهاينة شمال الخليل .

الخليل 2 سبتمبر 2022 (وال) – استشهد شاب فلسطيني اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني عند مدخل بيت عينون شمال الخليل.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الصهيوني قد أطلقت النار صوب الشهيد الفلسطيني ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

وأفادت مصادر فلسطينية ان مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند مدخل بيت عينون، عقب إصابة شاب برصاص الاحتلال ومنع قوات الاحتلال الإسعاف الفلسطيني من نقله أو الاقتراب منه.

وأضافت ان قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين الذين حاولوا الإقتراب لإسعاف الشاب المصاب قبل استشهاده ..