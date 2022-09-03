الخارجية الروسية : نعمل بنشاط على القضايا التنظيمية والفنية لإعادة السفارة إلى ليبيا

موسكو 02 سبتمبر 2022م ( وال ) – أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية ” ألكسندر كينشاك ” اليوم الجمعة أن بلاده تعمل بنشاط على القضايا التنظيمية والفنية لإعادة السفارة إلى ليبيا.

وأكد ” كينشاك ” أنه تم بالفعل التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن هذا الأمر مع السلطات الليبية. وحاليا، يجري العمل بنشاط على جميع المسائل التنظيمية والفنية اللازمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بضمان أمن بعثتنا الدبلوماسية.

وأشار إلى أنه بعد استئناف عمل السفارة بطرابلس، من المقرر افتتاح قنصلية عامة روسية في بنغازي شرقي البلاد.

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