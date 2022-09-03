الرئيس التركي يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية .

اسطنبول 02 سبتمبر 2022 م ( وال) – استقبل رئيس الجمهورية التركية ” رجب طيب أردوغان” اليوم الجمعة في قصر وحيد الدين بإسطنبول رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” حسبما أعلنت الرئاسة التركية دون ذكر التفاصيل .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الرئيس ” أردوغان ” ورئيس الحكومة “الدبيبة ” تراسا اجتماعا لمتابعة الملف السياسي وعدد من الملفات الاقتصادية والعسكرية والسياسية بحضور رئيس المخابرات ” هاكان فيدان” ومستشار الرئيس ” إبراهيم قالين” ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية ” فخر الدين ألطون” ، وعن الجانب الليبي محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وللاتصال والشؤون السياسية، ومستشار محافظ المركزي .

وحسب المكتب فقد تركز الاجتماع على متابعة الملف السياسي، وتوحيد الجهود الدولية والمحلية لدعم الانتخابات ، وكذلك مناقشة عدد الملفات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، و زيادة التعاون العسكري بين البلدين من خلال التدريب والتطوير لكافة القوات العسكرية والقوات المساندة.

ونقل المكتب الإعلامي عن لرئيس التركي تأكيده خلال افتتاحه للقاء على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة طرابلس من أي محاولات عسكرية، والتغيير لا يتم إلا عبر الانتخابات، مؤكدا دعمه وتعاونه مع ليبيا في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، مترحّمًا على أرواح الذين سقطوا في الاعتداء الأخير.

بدوره – حسب نفس المصدر – فقد أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في كلمة له على أهمية دور تركيا في دعم الجهود الدولية للدفع بملف الانتخابات ودعمه ليكون أولوية دولية، معتبرا أن ما جرى في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي هو محاولة للاستيلاء على السلطة بواسطة السلاح والمؤامرات، ولا بديل لبلادنا عن الانتخابات.

وأشار المكتب إلى أنه تم في ختام الاجتماع الاتفاق على برنامج عمل بين البلدين يشمل التعاون العسكري ومجال الطاقة، وعودة الشركات التركية لاستكمال المشروعات المتوقفة ، كما تم توجيه دعوة للرئيس التركي لحضور أعمال المنتدى التركي الليبي الأول المزمع انعقاده في نوفمبر القادم بحضور شركات تركية متخصصة، والذي رحَّب بذلك. .

(وال)