(وال) : حاضنة أعمال جامعة بنغازي تتعاون مع مركز السديم لتركيب وزراعة الأسنان في برامج التثقيف والتدريب وتأهيل طلبة الدراسات العليا.

بنغازي 02 سبتمبر 2022 م ( وال) – وقعت حاضنة أعمال جامعة بنغازي أمس الخميس مع مركز السديم لتركيب وزراعة الأسنان اتفاقية تعاون مشترك في برامج التثقيف والتدريب وتأهيل طلبة الدراسات العليا بكافة مجالات طب الفم والأسنان، وذلك تماشياً مع التطور الكبير في هذه المجالات .

وأتفق الطرفان بمقتضى الاتفاقية على التعاون فيما بينهما مع كلية طب وجراحة الفم والأسنان بنغازي كبيت خبرة والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من الناحية الأكاديمية من أجل تحقيق هذا الغرض واتفقا على تنظيم دورة تدريبية بعنوان (CEREC CAD/CAM SYSTEM & KIT DIODE LASER ) و مدتها ( 18) ساعة تدريبية وتبدأ 8-9 في قاعات مركز البحوث والاستشارات جامعة بنغازي ومركز السديم لتركيب وزراعة الأسنان وستصدر شهادات إتمام دورة مهنية باللغتين العربية والإنجليزية مختومة من الطرفين.

وقالت عضو هيئة التدريس في جامعة بنغازي الدكتورة ” منى العاصي ” في تصريح لوكالة الانباء الليبية إن حاضنة اعمال جامعة بنغازي التي ترأسها الدكتورة ” لبنى الشيخي ” تعاقدت على تنظيم دورة تدريبية لمدة أسبوع تطوع فيه مركز السديم لطب وجراحة الاسنان على تدريب طلبة الدراسات العليا بجامعة بنغازي (العرب الطبية) وذلك على جهاز حديث جداً متوفر فقط في مركز السديم لصاحبه الدكتور محمد القن .

وأوضحت أن الدورة تنقسم لجزئين الأول نظري ويقوم بتقديمه دكاترة كلية الأسنان ، والجزء الثاني عملي وسيغطيه مركز السديم لتركيب وزراعة الأسنان

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