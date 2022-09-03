جهاز الإسعاف والطوارئ يؤكد هدوء كافة المحاور التي شهدت اشتباكات بمنطقة ورشفانة.

طرابلس 3 أغسطس 2022م (وال) ـ أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ هدوء كافة المحاور التي شهدت اشتباكات بمنطقة ورشفانة.

وأكد الجهاز اصابة 5 مدنيين بإصابات طفيفة في الاشتباكات في حصيلة مبدئية نشرها عبر حسابه على موقع “فيسبوك”.

كما أعلن الجهاز عن فتح ممر آمن للعائلات العالقة بمنطقة الخلة ببلدية سواني بن ادم، موضحا باتجاه مصنع جودي للعصائر.

من جهتها، استقبلت مصحة الفهد الطبية التخصصية عائلة مصابة نتيجة سقوط قذيفة على منزلهم جراء الاشتباكات المسلحة بمنطقة غوط أبوساق بورشفانة.

وقالت المصحة عبر حسابها على “فيسبوك” أنها استقبلت عائلة محمد ضوء بن موسى نتيجة سقوط قذيفة على منزلهم جراء الاشتباكات، مشيرة إلى أن حالة أحد أفراد العائلة خطيرة بسبب إصابته البليغة وأن حالة باقي أفراد العائلة مستقرة.

وأعلنت المصحة عن حالة الطوارئ القصوى نتيجة الاشتباكات الدائرة داخل منطقه السواني، وطالبت جميع الطاقم الطبي بالتوجه إلى مقر المستشفى.