الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا للاستشعار عن بعد مخصص للتجارب العلمية.

بكين 03 سبتمبر 2022 م ( وال ) – أطلقت الصين اليوم السبت قمرًا صناعيًا جديدًا للاستشعار عن بعد مخصص للتجارب العلمية ومسو حات موارد الأرض وتقدير غلة المحاصيل والوقاية من الكوارث والإغاثة.

جرت عملية الاطلاق، بحسب وكالة “شينخوا” الصينية، من مركز جيو تشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي البلاد بواسطة صاروخ حامل من “طراز لونج مارش-4 سي” عند الساعة 7:44 صباحًا (بتوقيت بكين)، ودخل المدار المخطط له بنجاح.

وتعد هذه المهمة هي الرحلة 435 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز “لونغ مارش”.

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