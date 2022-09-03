عاجل / الأمين العام للأمم المتحدة يعيّن رسميا السنغالي ” عبد الله باتيلي” ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا للبعثة.
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
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