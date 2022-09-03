ليبيا نيوز

المركز الوطني للأرصاد الجوية : الاحوال الجوية السائدة اليوم السبت ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي .

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 3 سبتمبر 2022 (وال)- اصدر  المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة حول الاحوال الجوية السائدة اليوم السبت توقع فيها  ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي  بمقدار أربع إلى سبع درجات مئوية، كما تتجاوز الـ40 درجة مئوية على الدواخل  .

واوضح المركز  ان الطقس  يظل مستقرًا في باقي المناطق، حيث تسود أجواء معتدلة مع رطوبة عالية نسبيًا على المناطق الساحلية .  

وتظل وفق النشرة درجات الحرارة معتدلة في المدن الشمالية الشرقية خصوصًا يوم الأحد المقبل، مع انتشار للسحب على مناطق المرتفعات، بينما تظل درجات الحرارة مرتفعة جنوبًا.

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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