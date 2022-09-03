السفير نورلاند : ناقشت مع ( فتحي باشاغا ) عقب اجتماعاته المهمة في تركيا أهمية وقف تصعيد المواجهة العسكرية في طرابلس وما حولها

طرابلس 03 سبتمبر 2022 (وال)- قال سفير أمريكا ومبعوثها الخاص لليبيا ” ريتشارد نورلاند ” أنه ناقش في مكالمة هاتفية اليوم السبت مع ” فتحي باشاغا ” عقب اجتماعاته المهمة في تركيا، أهمية وقف تصعيد المواجهة العسكرية في طرابلس وما حولها.

وأضاف السفير ” نورلاند ” قائلا في تغريدة نشرها بتويتر وكذلك ( الحاجة الملحة لجميع الأطراف للعمل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الجديد لوضع خارطة طريق واضحة المعالم لإجراء انتخابات مبكرة باعتبارها الحل الوحيد لعدم الاستقرار في ليبيا).

(وال)

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